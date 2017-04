Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Albu vallavolikogu langetas otsuse, et uuest õppeaastast jätkavad kõik valla haridusasutused ühisjuhtimise all. Et Ahulas jääb tegutsema vaid lasteaed, ei saa sealsed lapsed 1. septembril, lilled käes, enam kodukoha algkooli minna.



* Mida aeg edasi, seda rohkem ilmub avalikku ruumi kaamerate salasilmu. Ei saa öelda, et neil oleks vaid ennetav mõju, just kaamerapildi abil on Järvamaal tabatud noori püromaane, tehtud kindlaks vargaid, saadud jälile autoärandajatele ja liiklusõnnetuste põhjustajatele.



* Juba eeloleval sügisel lisandub nende Järvamaa kirikute ridadesse, kus täistunnil kuuleb kellamängu, ka Järva-Peetri kirik.

Paide kirik lööb täistundi alates eelmise aasta lõpust. Oma kellamäng on veel Türi, Järva-Jaani ja Järva-Madise kirikul.



* Vanapaberi kogumise algatusega on tänavu ühinenud Kareda, Imavere, Koigi, Ambla ja Albu valla koolilapsed.

Ettevõtmise eestvedaja on Kareda vald, kus asuva Peetri kooli lapsed on eelmistel aastatel maakonna kogumisvõistluses tihti esikoha noppinud.



* Suvise koolinoorte laulu- ja tantsupeo «Mina jään» Järvamaa esinduse rongkäigu kujunduse idee vajab vanu töökorras jalgrattaid ja mõtteid säutsudeks. «Järvamaa on tasane maa, asume Eesti keskel ja teede ristumiskohas, meil on tegusad ja liikuvad noored. Siit tulebki mõte kasutada ühe kujunduselemendina kodudest kokku kogutud vanu jalgrattaid omavalitsuste esinduste eesotsas. Rattad värvitakse mais tuleva maakonna laulu- ja tantsupeo värvidesse ja kujundatakse noortepäraselt,» selgitas noortekogu juhatuse esimees Carolyn Mets.



* Järva maavalitsuse kultuurispetsialist Annely Erm leiab, et elu Eestimaa südames on võimalik ka ilma mere, suure kaubanduskeskuse ja kobarkinota. Tuleb vaid osata ja tahta enda elu põnevaks teha. Ja võimalusi on selleks siin küllaga.



* Paidelane Vilmar Schiff (43) sobitab viimased kuus aastat helisid tantra, jooga, mediteerimise ja bioenergeetikaga. Tunde järgi. Elu tähtsaimad otsused ongi ta langetanud tunde ajel.



* Türilane Kersti Veeberg ütles kaks ja pool aastat tagasi süsivesikutele «ei» ning on sest saati söönud valdavalt rasva- ja valgurikast toitu. Nii on ta kaotanud oma kehakaalust 15 kilogrammi ning tunneb end tervema ja energilisemana kui kunagi varem.