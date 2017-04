Järvamaalt osaleb Maamessil 12 ettevõtet ja organisatsiooni

Maamessi projektijuht Margus Kikkul rääkis, et sarnaselt eelmisele aastale on Maamessi tarvis kasutusel 60 000 ruutmeetrit pinda, kuid tänavu on osalevaid ettevõtteid 40 võrra rohkem. «Võimalus seekord veelgi rohkem firmasid võõrustada on tingitud sellest, et D-hall on kolmandiku võrra suurem – 1200 ruutmeetrit – ning ekspositsioonialad on ka C-halli servas ja turutelgi ümber,» rääkis ta.

Sel korral on osalejaid kümnest riigist – Eestist, Soomest, Rootsist, Taanist, Saksamaalt, Belgiast, Poolast, Ukrainast, Leedust ja Lätist. Eeskätt ongi suuremat huvi Maamessi vastu üles näidanud lätlased.

Järvamaad esindab Maamessil 12 ettevõtet ja organisatsiooni – TS Hydraulic OÜ, Linery OÜ, Baltic Agro Machinery OÜ, Tööriistamarket/Järva Tarbijate Ühistu, Türi Bel-Est OÜ, Taure AS, Iizmar OÜ, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Latter NT OÜ, PMT OÜ (Paide Masinatehas), Kalamatsi Meierei OÜ ja Wile Farm/Tonovan OÜ.

Maamess avatakse külastajatele neljapäeval, 20. aprillil kell 10 ning kestab kuni laupäeva, 22. aprilli kella 16ni.