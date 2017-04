Türi vald küsib koolitranspordi korraldamisel lastevanemate arvamust

Kuigi enamik Türi valla koolide õpilasi saab kooli ja koolist koju jalgsi või ühistranspordiga, on vallas endiselt piirkondi, kus koolisõiduks puudub õppekorraldusega sobiv ühistransport. Selleks, et nendest piirkondadest lapsed kooli saaksid, võimaldab Türi vald koolitransporti. „Palume lastevanematel, kes soovivad, et Türi vald korraldaks 2017/18. õppeaastal nende lastele koolitranspordi, oma soovist teada anda. Sama kehtib ka nende laste puhul, kelle koolisõitu on Türi vald seniajani korraldanud,“ seisab vallavalitsuse teates.

Vanemate tähtajaks esitatud avalduste põhjal kaardistatakse koolitranspordi vajadus nendes piirkondades, kus lapsed ühistranspordiga kooli ja/või koolist koju sõita ei saa. Kogutud andmete alusel selguvad marsruudid ja busside suuruse vajadus ning sellest lähtuvalt korraldatakse riigihange koolitranspordi teenuse pakkujate leidmiseks. Pärast riigihanke väljakuulutamist laekunud avaldusi üldjuhul enam arvesse võtta ei saa.



Vanemal tuleb oma kirjalik avaldus esitada hiljemalt 15. mail kas meiliaadressile anne.viljat@tyri.ee või tuua/saata Türi vallavalitsusele aadressil Kohtu tänav 2, Türi linn. Avalduses tuleb märkida esitaja nimi ja kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, meiliaadress), õpilase nimi, tema kool ning koolisõidu marsruut (kodu-kool või kool-kodu või kodu-kool-kodu).