Inglise Kolledži õpilaspere naudib ka teisel ülestõusmispühal vaba päeva

„Mina arvates ei ole õige pühasid selliselt poolitada, et ühe poole pühadest pühitseme ja ühe poole siis töötame,” põhjendas ta õpilastele ja õpetajatele vaba päeva andmist. „Kui me vaatame püha olemust, siis tegelikult on ju teine ülestõusmispüha suuremgi püha kui suur reede.”

Toomas Kruusimägi / Foto: Raigo Pajula

Inglise Kolledžis on teine ülestõusmispüha vaba päev olnud juba mitu aastat. „Kui me selliseid muutusi teeme, siis alati oleme need kõigi sihtrühmadega ka läbi arutanud. Kui selline vaba päeva andmise võimalus kerkis üles, polnud sellele vastuseisu ei lapsevanemate ega õpetajate poolt,” meenutas ta. „Ka õppeperioodi paikapanemisel oleme selle pühaga arvestanud. Ühe päeva võrra liigub õppeperiood juunis edasi.”

Teise ülestõusmispüha vabaks päevaks andmist on arutletud ka teistes koolides, näiteks Rocca al Mare Koolis, kuid aruteludeks on need siiani jäänudki. Rocca al Mare Järvamaal asuvas filiaalis, Vodja koolis, näiteks oli täna tavaline koolipäev ja õppejuht Riina Põldvee arvates võiks aasta jääda pühade poolelt selliseks nagu seni. Küll aga tundis selle päeva mõju Põldvee otseselt ka ise. „Pidin tegelikult täna olema Soomes praktikal, aga põhjanaabritel on ju vaba päev,” nentis ta.

Teine ülestõusmispüha on enamikes Euroopa riikides puhkepäev. Erandiks on vaid Eesti, Malta ja Portugal, kus ülestõusmispühade teine püha on tavaline tööpäev. Ka Eestis on selle teema üle korduvalt arutletud. Viimati tõi teema riigikogu tasandil lauda 2015. aasta kevadel Keskerakond. Eelnõu lükati aga tagasi ja seda majanduslikel põhjusel. Eelnõu seletuskirjast ei selgunud, milline on Eesti keskmise tööaja lühendamise võimalik mõju sisemajanduse kogutoodangule.

Eestis on riigipühaks kuulutatud ülestõusmispühadele eelnev suur reede ja ülestõusmispühade esimene püha.

Kehtivas pühade ja tähtpäevade seaduses on Eestis ettenähtud 1 rahvus- ja 11 riigipüha.

RIIGIPÜHAD

uusaasta, suur reede, ülestõusmispühade esimene püha, kevadpüha, nelipühade esimene püha, võidupüha, jaanipäev, taasiseseisvumispäev, jõululaupäev, esimene jõulupüha ja teine jõulupüha

Allikas: Pühade ja tähtpäevade seadus