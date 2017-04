Pilk ajalukku

EBSi tegevdirektor Peeter Kross ja Mainori kõrgkooli rektor Mati Lukas kinnitasid, et sügisest on kavas alustada Paides rahvusvahelise ärijuhtimise magistrite koolitust.

Mainori Paide õppekeskuses saab EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi kätte kahe ja poole aastaga.

Kross lausus, et magistriprogramm maksab 80 000 krooni ja see sisaldab õppematerjale. Kahel esimesel õppeaastal on õppemaks 35 000 ja viimasel semestril, mil tuleb koostada magistritöö, 10 000 krooni. «Õppetööd on iga kuu kolm päeva, aastas saab 30 ainepunkti,» lisas ta.

Kross ja Lukas kinnitasid Paide linnavalitsusele koostöökava tutvustades, et kahe kooli koostööleppe siht on tuua siinsetele inimestele haridustee jätk koju kätte.

Eilsel kohtumisel Paide kutsekeskkooli nõukoguga arutasid Kross ja Lukas koostöövõimalusi kutsekooliga.

Selgus, et koostööd annab teha näiteks õpetajate koolituses, samuti logistika ja infotehnoloogia valdkonnas.

JÄRVA TEATAJA, 24. APRILL 2007