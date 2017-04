Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eilsega lõppes 9. aprillil alanud täispika mängufilmi "Tõde ja õigus" võtete esimene järk. Samas oli tegemist esimese võttepäevaga Järvamaal. Järva Teataja jälgis Krõõda ja Andrese kõrtsist tulekut ning vaatas üle filmi tarbeks rajatud soosilla.



* Pühapäeval kogunesid Köisi ja Müüsleri küla elanikud Müüsleri ausambamäele pargialust korrastama. Talgutega lubasid nad edasi minna suure, üle-eestilise talgupäevani «Teeme ära!», mis on 6. mail. Köisi külavanem Eliina Tammehoid tunnistas, et 25 koristusele tulnud inimest oli tore üllatus. «Varem pole nii palju talgulisi kohale tulnud,» sõnas ta.



* Möödunud reedel juhtus Ambla vallas raske liiklusõnnetus, kus veoki ja sõiduauto kokkupõrkes hukkus sõiduautot juhtinud 69aastane naine. See õnnetus lõpetas Järvamaale kaks ja pool aastat kestnud liiklussurmadeta aja.



* Kolm aastat kestev Eesti Vabariigi saja aasta juubeli tähistamine algas pühapäeval mööda Eestimaa ja Liivimaa kubermangu piiri kulgenud matkaga. Järvamaal olid sel puhul peod Päinurme ja Oisu rahvamajas, kuhu saabus tuhatkond matkajat ja pidulist.



* Kui mitmendat korda Maamessile minevad ettevõtted näitavad seal enamasti uusimaid tooteid, mõni neist on lausa nii uus, et osta saab seda alles sügisel, siis esimest korda osalev toiduainetootja võtab kaasa kogu sortimendi ja loomad pealekauba.



* Eelmisel aastal esimest korda korraldatud Väätsa rahvasprint peetakse tänavu 29. aprillil. Rada on 2,8 kilomeetrit pikk, kus korraldajad loodavad eelmise aasta edu korrata. Suure tõenäosusega on see üks vähestest, kui mitte ainus autospordivõistlus, mida tänavu Järvamaal näeb.