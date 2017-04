Galerii: «Tõe ja õiguse» võtted Järvamaal algasid kõrtsist tulekuga

Kolletanud kõrkjad ja pajud soosilla veeres on vihmamärjad. Tõuseb udu. Kevadpäev hakkab juba õhtusse kiskuma, kui soosillale jõuab eesti tõugu hobune koos kahe ränduriga. Need on Andres, Vargamäe uus ja järeleandmatu peremees, ning tema naine Krõõt.

Kui rasket tööd oskabki Andres ehk ette näha, siis võitlust kiusliku naabri ja omaenda tõekspidamistega ehk vähem. Aga tõde ja õigus peab ses jumalast hüljatud paigas ometi jalule saama.

Ka kevadel 150 aastat tagasi on puud raagus ja soodest tulev lumesulavesi ujutab teid. Vähemalt on nii 2019. aasta veebruaris esilinastuvas filmis «Tõde ja õigus».

2017. aasta 17. aprillil paitab sooserval põski pärastlõunane kevadpäike ning eriefektide meister Kristjan Pütsep ja tema assistent Jekaterina Abramova kastavad Mõnuvere lähistele rajatud soosilda. «Õhtul teeme natuke tossu ka, et udu oleks,» ütleb Pütsep.

Samal ajal jõuab põlluservale buss lõunasöögiga ja ülejäänud võttemeeskond. Ennelõuna on möödunud Albu külas kivisillal kõrtsist kojutulekut filmides. Krõõta mängiv Maiken Schmidt istub kannatlikult elektrilise ATV külge haagitud vankris, käes valged käpikud ja põlvedel ruuduline suurrätt. Kaubad sulase ja tüdruku leidmiseks on koos ning pruunides vammustes ja pasteldes Andrese osatäitja Priit Loog ronib rahulolevalt vankrisse.

Krõõt naeratab suunurgast, kui Andres veel pilgu üle õla viskab. Vanker hakkab tasakesi nagisedes liikuma. Paar lauset hiljem laksab Andres ohjadega ja «hobune» läheb kiiremale sõidule. Kaadrid päris hobusest ehk Lõuna-Eestist Tsirgumäelt pärit Kemmiga võetakse üles hiljem. Võtete ajal taustaks olevale sinisele ekraanile ilmub kinolinal aga kõrtsihoone.

Seni pole Tammsaare romaan «Tõde ja õigus» tervikuna kinolinale jõudnud. Stsenarist ja režissöör on tallinlane Tanel Toom (34), kelle ütlust mööda on Tammsaare teos tedagi palju mõjutanud.

Filmi tegemisel on talle abiks meeskond, kes on seisnud ka «Mandariinide» ja «Vehkleja» taga. «Meie oleme ainult toeks, oleme ikka teisejärgulised,» märgib produtsent Ivo Felt.

Ta teab öelda, et filmi stsenaarium on osaliselt valminud Tammsaare sünnimail ehk Albu kandis. Toom sõnab, et ta püüdis stsenaariumi kirjutades jääda Tammsaarele truuks, säilitada teoses olevat tunnet ja hinge, lisades sellele oma ettekujutuse.

«Reageeri sellele, mida Krõõt sulle ütleb,» juhendab Toom Andrese osatäitjat. Ta on rahulik ja toetav. Näitlejatele antava tagasiside käigus kostab naerugi.

«Poolteist minutit!» hüüab režissööri esimene assistent Ralf Siig. See tähendab aega järjekordse duublini.

Meeskond viskab mureliku pilgu taevasse. Päike paistab. Mis sest, et ilmateade oli lubanud pilvisust. Filmi tegevprodutsent Johanna Trass selgitab, et eelmistel päevadel on olnud ilm pilves, seega on päikesepaiste praegu takistav asjaolu. Ka plagisevaid lagleparvesid ei näe stsenaarium ette.

Vahepeal täheldatakse monitoripildilt üles kõik kaadrisse sõitvad autod, montaažilaual kaotamist vajavad elektriliinid ja kilega kaetud silopallid tee ääres, samuti asula algust tähistav liiklusmärk. Andrese juuksed ja Krõõda tukk on järgmiseks duubliks paika sätitud, meik kohendatud. «Vaikust, võte!» hüüab Siig.