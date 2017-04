Lugeja kogemus: CNG autoga sõidan 13 euroga 400 kilomeetrit

Eidemiller kinnitas, et ta on aasta aega sõitnud CNG autoga ja on sellega ülirahul, ainuke puudus ongi olnud, et tankimas tuleb käia kaugel. „Meil on praegu viis tanklat, kõik automaatsed ja toimivad ilusti. Hind on u 73 senti/kg, mina tangin korraga u 18kg ja sõidan sellega maha u 400 km. Samas Lätis on hind vist juba ligi euro, ainuke tankla on Riias ja see ka ei tööta. Leedus on hind ka u 1 euro, üks tankla on Kaunases, mis töötab ainult kell 8-9 hommikul või telefoniga tellimise peale. Vilniuses üks kuidagi arhailiselt mõjuv tankla, kus tanklaoperaator peab appi tulema ja mis üsna kindlalt näitab ka valesti,” tõi ta näiteks. „Kui nüüd Eestis aktsiisi puhul suudetakse CNG-le ja LNG-le säilitada soodustused, siis vähemalt selles valdkonnas võime eestlastena uhkust küll tunda.”

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus biometaani tanklate taotlusvooru 31 projekti, millele soovitakse toetust kokku enam kui 5,6 miljonit eurot. Koos toetuse taotlejate omafinantseeringuga on projektide kogumaksumus üle 16,4 miljoni euro. Riigipoolse rahastuse saavad projektid selgitab KIK välja mai lõpuks.