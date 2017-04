Politseinikud pööravad täna tähelepanu raske jalaga juhtidele

Hommikul alanud ja järgmise päeva hommikuni kestvate liiklustalgute eel andsid inimesed teada rohkem kui 1600 probleemsest kohast. Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul laekus politseile ka teisi muresid, kuid ka sel aastal püsib fookus raske jalaga juhtidel. „Ilusate ilmade saabudes saab meie teede suurimaks mureks kiirus. Paraku on levinud arusaam, et õnnetused juhtuvad teiste inimestega, mitte minuga ning kiirust ületatakse vastutust ja ohtu tundmata,“ rääkis Loigo.

Aasta-aastalt kasvanud kiiruseületamiste arv linnades on üks põhjus, miks ka tänavused politsei liiklustalgute fookuses on kiiruseületajad. „Enamik sissekande teinud inimestest tunneb siirast muret oma elukoha, lapse koolitee või igapäevase liikumismarsruudi turvalisuse pärast. Kogutud info annab meile pildi, millistes kohtades ja kui paljusid kiirust ületavad juhid häirivad ja ohtu seavad. Oleme 24 tunni jooksul just seal, kuhu meid oodatakse,“ ütles Loigo.

„Leidub rohkelt roolikeerajaid, kes ei pea kiiruse ületamist ohtlikuks ja häirivaks, kuid tunnetab ise kiiruse ohtu kodu või töökoha läheduses. Kui juht ei taha, et teised kihutavad tema kodu naabruses, siis peaks ta sama tegema võõrastel tänavatel,“ sõnas juhtivkorrakaitseametnik.

Suur osa, pea tuhat ettepanekut kanti kaardile Harjumaal ja Tallinnas. Loigo sõnul pole see üllatav, sest Harjumaal elab ja liigub igapäevaselt palju inimesi. „Kuid liiklustalgute mõte on jõuda ka sinna, kus igapäevaselt patrull ei jõua. Teeme oma parima, et olla kohal vahel politseinikele kaugeks jäävates piirkondades,“ ütles Loigo. Tartumaal sisestati ligi 300 ning Pärnumaal üle 60 koha.

Sarnaselt eelmisele aastale märgiti murekohtadena kaardile nii asulasiseseid kui ka -väliseid paiku, bussipeatusi ja õuealasid, haridusasutuste ümbrusi ning maanteelõike.

Mullu 21. aprillil ööpäeva kestnud talgutel osales rohkem kui 250 politseinikku, kes vormistasid 220 kiiruseületamist ning lisaks sellele vestlesid ligi poole tuhande juhiga.

Inimeste ettepanekute alusel toimuvad liiklustalgusid peetakse üle Euroopa. Infot talgupäeval toimuvast saab Politsei- ja Piirivalveameti Facebooki lehe kaudu, kuhu pääsevad ligi ka inimestel, kellele sotsiaalmeediakontot ei ole.

Linnakeskkonnas piirkiirusest kinni pidamisele keskendub ka eile alanud Maanteeameti kampaania “Liitu kiirusjälgijatega!“.