Paide korraldab transpordialase küsitluse

Paide linnavalitsus viib ellu Euroopa Sotsiaalfondi poolt kaasfinantseeritavat projekti "Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemist ettevalmistavad uuringud ja analüüsid". Projekt raames korraldame uuringud/analüüsid neljas igapäevaelu mõjutavas valdkonnas. Need on transpordikorraldus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, haridus- ning sotsiaalvaldkond. Uuringute läbiviimise ajaks on kavandatud aprill-juuni.