Tänavusel kanuumaratonil osales pea 400 osalejat

Korraldaja Koit Raud ütles, et üllatavalt suureks oli kasvanud lühema, 47 km distantsi osalejate arv - varem tavalise paarikümne paadi asemel oli starti tulnud ligi 70 paati 125 võistlejaga. "Mõneti on see seletatav võib-olla prognoositud üsna külma ilmaga võistluspäevaks, aga ka sellega, et kiirete ja õrnade paatide jaoks on lühemal distantsil rohkem vaba vett ja kuna suur hulk kiviseid ja madalaid kärestikke jääb just Türi ja Kurgja vahele, siis ei tahetud paadilõhkumise riske võtta. Hea paat on reeglina ka kallis paat," sõnas ta.

Raud lisas, et huvitav oli tänavune veetase. Kui stardis oli veetase eelmise aastaga võrreldes mõne sentimeetri võrra madalam, siis juba Laupal oli veetase eelmise aastaga võrreldes tublisti kõrgem, mis omakorda tähendas ka seda, et vana veskitammi kivid olid paksema veekihi all ja aerutajatele sellevõrra kivi otsa kobistamise ja ümberminemise võimalusi vähem. "Aga juba Jändjal oli jälle lõbus - selle aasta lemmikujumiskohaks sai eelmise aasta Laupa asemel Jändja. Jändjal on nimelt vastupidiselt Laupale - mida kõrgem on veetase, seda huvitavamaks muutub Jändja paisust alla sõitmine. Meie fotograaf, kes töötas paisu all jões oleval saarel, ütles tagantjärele, et ühel hetkel tundus pildistamine võimatuks olevat muutunud - saar oli nii paksult kuivi riideid vahetavaid paljaid inimesi täis, et kippusid kogu aeg kaadrisse jääma. Tõeline fotograaf end muidugi paljastest inimestest segada ei lase ja nii on need kümned ümberläinud paadid ja sõitjad Türi-Tori kiirlaskumise facebooki lehel Jändja albumist kõik kenasti leitavad."

Tänavune sõit toimus lumeta talve järel üsna jahedates oludes - stardipäeva hommikul oli jõevesi napp +3 kraadi ja õhutemperatuur -4. Aga see teadlikku veematkajat ega aerutamissportlast ei sega - tuleb vaid oludele vastavalt riietuda. Ja teadlikkus ja ettevalmistuse tase on korraldajate sõnul aastatega aina tõusnud, sest kui kõiki ümberminemisi üritada kokku lugeda (päris kõiki me ilmselt teada ei saagi) ja võrrelda neid katkestajate arvuga, siis oli ümbeminemise pärast katkestajate arv väga väike. See tähendab, et sõitjate varustus oli läbimõeldud ja oludele vastav, ümberminemise järel oli võimalik end kuivaks ja soojaks saada ja võis maratoni probleemideta jätkata.

Tulemused. Türi-Tori kiirlaskumise võiduajad on olnud väga tugevalt seotud võistluspäeva veetasemega, sest veesemest sõltuvalt võib olla ka kõige aeglasema paadi kiiruseks 7-8 km tunnis, millele aktiivsemad aerutajad oma tegevusega siis täiendava kiiruse juurde saavad anda. Seepärast erinevate aastate tulemusi päris üks-ühele omavahel võrrelda ei saa. Teiseks ei ole Türi-Tori kiirlaskumine puhtas takistusteta vees rajaaerutamine või ka mereaerutamine, vaid eeldab vee voolamisega arvestamise kogemust ning jões olevate takistuste nägemise ja nende vahelt parima läbipääsu äratundmise oskusi. Ilma nende oskusteta võib ka väga kõva ainult puhta rajaaerutamise koolitusega sõitja oma udupeene ja kalli paadi väga ruttu ära lõhkuda. Ümberminemine on juba tähtsusetu pisiasi.