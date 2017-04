D-vitamiini puudus on Eesti inimeste hulgas laialt levinud, sest toidust me selle kogust kätte ei saa ning päikest meie laiuskraadil napib – pealegi on meie eluviis muutumas üha tubasemaks. Perearst Maire Suurkivi soovitab neis oludes manustada preparaadina D3-vitamiini aasta ringi.