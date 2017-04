Pilk ajalukku

Kuus ringi trallitanud abiturienti jäävad ajalukku kui Paide slaavi gümnaasiumi viimane lend, järgmised lõpetajad saavad tunnistuse Paide ühisgümnaasiumist.

Paide slaavi gümnaasiumi direktor Veera Vassiljeva ei pidanud eilset tutipidu märkimisväärselt erilisemaks, kui on olnud eelmiste aastate peod. «Tavaline tutipidu. Ehk mõned sõnad ütleme, aga ei rõhuta (sügisest muutust – toim), sest see võib teistele lastele valu teha,» ütles ta.

Vassiljeva märkis, et tema kui koolijuhi leping lõppeb 31. augustil. «Sügisest lähme üheskoos edasi ühisgümnaasiumiga, Laastau Kersti on direktor,» sõnas ta.

Õpilased jäävad edasi Laia tänava majja käima, ainult õpilaspiletil ja päevikul on koolina kirjas Paide ühisgümnaasium ja tunnistust ehib uue direktori allkiri.

Paide abilinnapea Piret Sapp lausus, et linnavalitsus ning slaavi gümnaasiumi ja ühisgümnaasiumi esindajad on ette valmistanud koolide ühinemise kava, millest on teavitatud nii õpilasi, õpetajaid kui ka lastevanemaid.

Sapp sõnas, et kõikidel õpetajatel, kes on soovinud jätkata, on töökoht olemas. Käesoleval aastal on õpetajate kohti 9,65, järgmisel õppeaastal 6.

Tutipeolised Ljubov ja Maria Kozlova ütlesid, et neil on tõesti kahju, et slaavi gümnaasiumi sügisest enam pole. «Võiks ikkagi olla vene kool, kus saaksid õppida vene lapsed, et säiliks vene kultuur,» põhjendas Ljubov. «Siin linnas on vähe lapsi, kes räägivad vene keeles.»

Ljubov märkis, et on uhke selle üle, et on õppinud 12 aastat slaavi gümnaasiumis. «Õpetajad on ka siin elurõõmsad, oskavad kaasa elada ja aidata,» lisas ta.

Maria lausus, et temale on slaavi gümnaasiumi nime säilimine samuti oluline, kuid et lapsi on vähe, pole parata, et kool kinni pannakse. Oma lapsed lubas Maria panna vene kooli, vähemalt ta kaalub seda tõsiselt.

JÄRVA TEATAJA, 26. APRILL 2007