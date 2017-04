Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Järvamaal satuvad karud luusima juba üsna majapidamiste lähedusse, sest pikk külm kevad hoiab nende taimse toidulaua kesise ja tühi kõht ajab toidujahile sinna, kust on seda lihtsam leida. Karud on rajakaamerate pildile jäänud nii Järva-Jaani külje all Selikülas kui ka Paide vallas Mustlas. Selikülas meelitas karuema kahe pojaga kohale vana mahajäetud söödaplatsi viljasodi lõhn, Mustlas käis mõmmik aga piidlemas maitsvat kuklasepesa. Jahimees Margus Vaas hoiatas loomapidajaid, kes plaanivad karja välja lasta ja ka metsahuvilisi inimesi, et näljased karud on käitumiselt ettearvamatud ja targem on nendega mitte kokku sattuda.

*31. mai on viimane tööpäev sihtasutuse Koeru Hooldekeskus kauaaegsel juhatajal Rünno Lassil, kes esitas nõukogu teisipäevasel istungil tagasiastumispalve. Sama sammu tegi ka nõukogu senine esimees, Järva maavanem Alo Aasma. Miks mõlemad mehed asjadele sellise käigu andisd, loe lähemalt juba ajalehest.

*Menukas telesaade «Kodutunne» on jälle Järvamaal käimas. Eelmisel nädalal tegutsesid nad Koeru vallas Vao külas ja aitasid liikumispuudega tütart ja tema ema. Sel nädalal on saatemeeskond Järva-Madisel, et aidata nelja lapsega pereema. Mida ja kuidas nad perede heaks ära teevad, saab lugeda Järva teatajast.

*Järva maavanem Alo Aasma saatis valitsusele oma seisukohad Koeru ja Rakke valla ühinemise kohta. Ta on seda meelt, et Koeru ja Rakke kogukond on tegelikult arvestanud sellega, et valitsus viib lõpuni algatatud sundliitmise menetluse, ühendades Koeru valla moodustuva Järva valla ning Rakke valla Väike-Maarja vallaga. Aasma teab öelda, et kuna Koeru ja Rakke vald ei allkirjastanud ühinemislepingut 1. jaanuariks 2017 ega täida ligilähedaseltki 5000 elaniku piirmäära, siis on ka kogukonnas laiemalt levinud arusaam, et Koeru ja Rakke ühinemisläbirääkimistel pole sisulist alust ega ka lootust jõustuda, seetõttu ei võetud ka rahvahääletust tõsiselt.

*Kõige rohkem Lõuna-Järvamaa koostöökogu jagatavat projektiraha saanud Väätsa vald valgustab järveäärseid puhke- ja spordialasid ning Imavere vald ehitab kogukonnale grillimiskoha, välijõusaali ja annab välja kogumiku. Kes, mille jaoks ja kui palju veel rahatuge said, leiad juba värskest Järva Teatajast.

*Järva Teataja spordileheküljel vastab kõiki jalgpallifänne huvitavatele küsimustele Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko, kes annab ülevaate, kuidas on hooaeg alanud, millist koosseisu ta otsib, kuidas mehi motiveerib ja millal saabub viimaks meeste mängukindlus.