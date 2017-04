Järvamaa taustaga The Sound avaldas uue singli

Järvamaa taustaga ansambel The Sound on avaldanud uue singli: "Ei looda, ei oota". Tegu on lihtsa pop/balaad/rock looga, mille kõlaga jäi bänd ise väga rahule. Lugu avaldati eelmisel nädalal ja seda on mängitud juba paljudes raadiojaamades.