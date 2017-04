Paide linnameeskond ootab mängus Sillamäe Kaleviga abi kodupublikult

Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ütles mängu eel, et Sillamäe mängib intensiivset ja kiiret jalgpalli terve 90 minuti vältel. „Neil on paar võtmemängijat ja kui nendele ruumi anda, siis oleme hädas. Me tahame võita, peame kaitses mängima hästi ja olema ohtlikud rünnakul. Ootan kodupubliku kuuma toetust, sest see annab lisajõudu!”

KODUMÄNGUD

Pühapäeval kl 12 Paide kunstmurustaadionil Paide linnanaiskond-FCI Tallinn, kl 15 Paide linnameeskond III-Lasnamäe FC Ajax II, kl 17.30 JK Väätsa Vald-Raasiku FC Joker II.