Muuseumis avati toimetulekukooli õpilaste näitus

Toimetulekukooli direktor Ain Laane ütles, et avamisele tulid külalised Türi Päevakeskusest, Türi Rotary klubist,Türi Inner Wheel klubist ja Türi Vallavalitsusest. "Nad tervitasid loomingut esitlevaid lapsi maiustustega ja nende juhendajaid lilledega."

Näitusel on väljas erinevatest materjalidest ja tehnikates tööd. "Traditsioonilise valikuna on esindatud keraamika, puutöö, joonistused, siiditööd, vaibad ja paberist valmistatud esemed. Uudsena on õpilased loonud klaasist ehteid ja esemeid, mida on võimalik olnud valmistada alles selle aasta algusest," täpsustas Laane.

Igakevadine näitus Türi muuseumis jääb avatuks kuni 15 maini.