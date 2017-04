Põhjaka Mõisa kokad toitlustavad Jaapanis

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on Idamaade traditsioonis riigi tugi ettevõtlusele riikidevaheliste majandussuhete aluseks ning ministri visiiti võetakse Jaapanis signaalina, et Eesti riik ja ettevõtjad on huvitatud pikaajalisest koostööst.

Jaapan on Eesti toidu välisprojektide oluline sihtriik ning suurimad ootused on seotud piimatoodete ekspordiga. Eesti ettevõtjad sõlmisid esimesed lepingud Jaapani suurkorporatsiooniga Marubeni lõssipulbri ja piima ekspordiks 2015. aastal. Piimatootjatest sai esimese pikaajalise lepingu Jaapanlastega E-Piim, kel on tänavu plaan eksportida 500 tonni Gouda juustu.

Tarmo Tamm märkis, et Eestist viiakse päevas välja laias laastus 600 tonni toorpiima, mis oleks majanduslikult mõttekas kohapeal ümber töödelda ja kõrgema lisandväärtusega toodetena eksportida. „Eesti piimatootmisel on suur kasutamata potentsiaal ja Jaapani turul kanna kinnitamine on üks võimalusi selle realiseerimiseks,“ märkis Tamm.

„Piimatootjate edu annaks innustust ka teistele põllumajandus ja toiduainete tootjatele Jaapaniga äri ajamiseks. Eesti huvi on saada veiseliha importluba, mille nimel on aasta jagu tõsist eeltööd tehtud,“ ütles Tamm.

„ Idamaade turule sisenemisel tuleb olla kannatlik, reaalsete tulemuste saavutamiseks tuleb teha 2-3 aastat eeltööd ja paljud kärsitud ettevõtjad on enne alla vandunud,“ lisas minister.

Täna õhtul on Tokyos Jaapani poliitikutele, ettevõtjatele ja ajakirjanikule kaks Eesti toitu tutvustavat üritust, kus Põhjaka Mõisa kokad Ott Tomik ja Märt Metsallik teevad valmistavad 5-käigulise õhtusöögi, millega räägitakse lugu Eesti toidust ja aastaaegadest. Õla Eesti toidu tutvustamisele on pannud õla alla ka populaarseim eestlane Jaapanis Kaido Höövelson, keda seal tuntakse Barutona.

Lisaks Põhjaka Mõisale osalevad täna Eesti toidu tutvustamisel PR Foods OÜ kalatoodetega, Click & Grow maitsetaimede ja Koch OÜ alkoholitoodetega. Menüüs on kasutatud veel kümnekonna Eesti ettevõtte tooted.

2016. aastal oli Jaapan Eesti jaoks mahtudelt 30. ekspordi ja 62. impordipartner. Mullu eksporditi Eestist Jaapanist kaupu 35,8 miljoni euro väärtuses, sellest põllumajandussaadused ja toidukaubad moodustasid vaid 3,175 miljonit eurot. Jaapanist imporditi 1,064 miljoni eest toidukaupu.

Homme sõidab maaeluminister Tarmo Tamm Nagano prefektuuri Saku linna, kus kohtub linnapea Seiji Yanagidaga