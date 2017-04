OÜs Türi Vesi kaheksa aastat reoveeoperaatorina töötanud Uno Kori ütleb, et kui eelmisel suvel valminud Käru reoveepuhastusjaamas mõnel seadmel punane lamp põlema hakkab, haarab ta esmalt käsiraamatu järele. See ongi põhjus, mis paneb pensionipõlvest unistava Kori veel õppima.

Järvamaa kutsehariduskeskus hakkab sügisel õpetama veekäitlusoperaatoreid, see on juhtivasjatundjaid, kelle järele on tööturul väga suur nõudlus, mis ei näi vaibuvat ka aastate pärast.