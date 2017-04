Paide linnameeskond kohtub koduväljakul Sillamäe Kaleviga

Enne mängu ütles Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko, et Sillamäe mängib intensiivset ja kiiret jalgpalli terve 90 minuti vältel. «Neil on paar võtmemängijat ja kui nendele ruumi anda, siis oleme hädas. Kui tahame võita, peame kaitses mängima hästi ja olema ohtlikud rünnakul. Ootan kodupubliku kuuma toetust, sest see annab lisajõudu, » lausus ta.

Meeskonna mängija Jasper Uwaegbulam kiitis Sillamäed kui väga head meeskonda ja tõdes, et nad on tugev vastane vaatamata kohale liigatabelis. «Meie jaoks saab see mäng olema hea väljakutse, kus kõige olulisem on ikkagi mõelda sellele, mida me ise suudame. Soovime võtta kolm punkti ja tõsta oma taset Flora vastu näidatust veelgi kõrgemale,» kinnitas ta.