Viiemeetrine Ameerika maanteelaev pensionisambaks? Miks mitte!

Võrreldes Cadillaciga on Plymouthis vähem luksust ja elektroonikat. Näiteks pole elektriliselt liigutatavaid istmeid ja aknaid. Sõidu mugavuselt ei jää ta Kaasiku meelest Cadillacile kuidagi alla. Liigub nagu nii suur maanteelaev ikka majesteetlikult ja tundub, nagu istuksid pehmel diivanil.

Sel autol on ajast, mil maksis detailirohke ja suurustav disain, omad eripärad. Näiteks tahavaatepeegel ei kinnitu tallaga mitte salongi lakke, vaid armatuurlauale. Peeglist avanev vaade on aga tagaluugil oleva varurattakujulise disainielemendi tõttu tagasihoidlikult öeldes piiratud.

Autol on automaatkast, käigud lülituvad nuppudest, käsipidur käib jalaga ja vabastatakse käega.

Sõitu 2003. aasta Audi A6 või 1960. aasta Plymouth Furyga pole võimalik omavahel võrrelda. Vana ameeriklasega kulgeda on Aile Kaasiku meelest tunduvalt erilisem ja mugavam. See on alati elamus! Seda aega, mil Audiga sõites sama emotsioon tekiks, ei jõua ära oodata.

Vanatehnikahaigus süveneb

Isikliku Plymouthi ajani oli Kaasiku sõidutanud oma sõprade autosid, olgu need 1955. või 1959. aasta Cadillac DeVilled või midagi muud. «Tundsin, et mul pole isiklikku hobiautot vaja, aga nagu öeldakse, ära iial ütle iial,» lausus ta. «Mingil hetkel jõudsin siiski teadmiseni, et tahan ikkagi päris oma autot. Tulukese lõi peas põlema just seesama Melliste laat.»

Aile Kaasik ei julge kinnitada, et see jääb tema ainsaks hobiautoks. Lapsi, kellele pensionisambaid pärandada, on ju ikkagi kaks. Et poja ja tütre vanusevahe on seitse aastat, on teise auto väljavalimiseks pisut aega. Plymouthi inglasest omanikul jäi garaaži ootama veel kaks vana autot. Kes teab ...

Kahetoalist korterit, millel on küll Eesti kauneim trepikoda, mida omal ajal pani tähele ka president Toomas Hendrik Ilves, ei taha neist eluteele kaasa vist kumbki. Sama on ka 2003. aastast pärit lumivalge Audi A6ga, kuigi sel on pommikindel ja ülisäästlik 1,9liitrine diiselmootor.

Nii jääbki alles mündirohelise kere ja valge katuse ning rohke kroomiga kaunistatud fuuria – auto, mida on maailmas toodetud vaid veidi üle 20 000 (seda on pea poole vähem kui näiteks 1955. aasta Cadillac DeVillesid – toim).

See on auto, mille väärtus saab ajas vaid suureneda. Plymouthi samasugused mudelid, aga kabrioletid või kupeed maksvat Aile Kaasiku teada ideaalilähedases seisus isegi kuni 80 000 eurot. «Potentsiaali on. Katus maha!» ütles ta naerdes.

Suvel hakkab seesama vana ameeriklane Eesti ja lähiriikide teid mõõtma küll niisama lustisõitudel, küll autonäitustele omasuguste eriliste neljarattaliste juurde. Vastne omanik on uue autoga sõitnud 800-900 kilomeetrit.

Kaugeimaks sihtpunktiks jääb arvatavasti Valgevene ja Minsk. Kohalik tähtsündmus on juuli keskpaigas Haapsalus tulev Baltimaade suurim Ameerika autode üritus – American Beauty Car Show.

1960. aasta Plymouth Fury on Aile Kaasiku ostnud sõitvaks autoks, mitte treileriga veetavaks näitusemasinaks, mida vaid lapiga nühkida.

Ja tema vanatehnikahaigus üha süveneb...

PLYMOUTH FURY

Mootor: 5,2l, 197 kW

Kütus: bensiin

Pikkus: 5,32 m

Laius: 1,98 m

Kõrgus: 1,44 m

Kaal: 1610 kg

Istekohti: 6

Toodetud: 21 292 tk

Klubiline kuuluvus: South Estonian Vintage Car Club.

Läbisõidumõõduki näit: 75787 miili (eelmise neljapäeva seisuga – toim)