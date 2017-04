Peetrilased said osa teistmoodi koolipäevast

Peetri kooli huvijuht Kaidi-Ly Välb selgitas, et ebatavalist koolipäeva korraldades tabasid nad kaks kärbest ühe hoobiga ehk siis pakkusid oma õpilastele midagi uues kuues ning samal ajal tutvustasid kooli ja oma tegemisi ka teistele huvilistele.

Kõige esimesed kooli saabujad olid õpilasesinduse noored, kes seadsid valmis kohviku "Hullumaja puhvet", mis võõrustas külalisi kogu päeva. Ka draamaringi õpilased seadsid lava ja dekoratsioonid juba hommikul valmis.

Välb märkis, et kella üheksaks olid lisaks oma kooliperele kohale tulnud veel mõned täiskasvanud ning lapsed. Aga külalisi lisandus veel päeva jooksul. "Kokku käis 11 külalist. Mõni neist oli vaid põlvepikkune. Põhilised huvitundjad olid lapsevanemad," täpsustas ta.

Osalejad said käia erinevates töötubades. Robootika tunni tulem oli liikuv ja juhitav auto. Tegevuste käigus lõimiti teadmisi loogikast, füüsikast, mehhaanikast, töö- ja tehnoloogiaõpetusest ning infotehnoloogia valdkonnast.

Keemia tunnis sai näha väikest teadusteatrit ning ise praktilisi katseid läbi teha. Tegevuste käigus ühendati erinevaid loodusaineid, ohutustehnikat, funktsionaalse kuulamise oskusi. Õpetajat assisteerisid kodutütred Ege Orlovski ja Liisi Välb.

Kalligraafia tunnis õpiti sule ja tuši abil kaunilt kirjutama. Õpituba juhendas kodutütar Arli Orlovski.

Vaikuseminutites oli võimalik õppida erinevaid meelerahutehnikaid, et märgata ja teadvustada iseendas toimuvat ning hakata ise oma emotsioone juhtima.

Tuntud tegelaste õpitoas sai teavet selle kohta, millised avalikkusele tuntud isikud on omal ajal Peetri koolis õppinud ning millega nad nüüd oma igapäevaelus tegelevad. Nii lõimiti kodulugu ja kultuurilugu.

Käsitöötunnis sai maalida kive, õmmelda öökulle ning viltida lukuprosse. Arendati erinevaid käsitööoskusi ning ühtlasi ka üldteadmisi kunsti- ning pärandkultuuri valdkonnast.

Giidituuril tutvuti vanas kirikumõisa hoones ajalooliste elementidega, millest saab järeldada, et tegu on kunagise pastoraadihoonega. Esmapilgul tundus osalejatele, et midagi ei olegi, aga leiti päris palju. Lisaks käidi ka keldris ning pööningul, kuhu tavalise koolipäeva raames naljalt ei sattu. Kõlalised said ülevaate kooli ajaloost ja üldisest hariduselust Eestis läbi aastasadade. Tutvustati ka ajaloolisi isikuid, kes kunagi on Peetri kirikumõisas elanud ning nende panusega Eesti haridus- ning kultuuriloosse.

Päeva lõpetas draamaring Karlssonid Katuselt etendusega "Kotlette oodates."