Toidupank ootab vabatahtlikke appi toidukogumispäevadele

Toidupanga kevadised toidukogumispäevad toimuvad mai teisel reedel ja laupäeval ning kaasavad kokku üle 800 vabatahtliku, kes aitavad kahe päeva jooksul 45-s kaupluses toidukogumisaktsiooni läbi viia. Toidukogumispäevadel on esindatud valik 6 suure kaupluseketi poodidest: osalevad 12 Selveri, 10 Rimi, 8 Prisma, 6 Maksimarketi, 6 Konsumi ja 2 Maxima toidupoodi ning lisaks Kuressaare AjaO toidupood. Esimest korda on võimalik osaleda vabatahtlikuna ja annetada toitu kõikides Prisma kauplustes üle Eesti.

Igapäevaselt töötab Toidupank selle nimel, et päästa kaubandusest söögikõlbulik toit, et see edasi jagada puudust kannatavatele inimestele. Toidukogumispäevadel pakume võimalust eraisikutele lüüa kaasa Toidupanga töös ning oma piirkonna puuduses elavaid peresid toidukaubaga aidata.

Heategusaks mõneks tunniks ootavad toidupangad poodidesse appi kõiki, kes tunnevad soovi midagi head ja toredat korda saata. Vabatahtlikuks saab ennast registreerida üksi või grupina – näiteks koos pere, sõpruskonna, koolikaaslaste või kolleegidega. Töö toimub mõlemal päeval kahes vahetuses, mis kestavad 3-4 tundi. Üldiselt toimub tegevus poodides mõlemal päeval kell 12:00 – 19:00, kuid on ka erandlikke kauplusi (täpsem info poodide ja vahetuste kellaaegade kohta registreerimiskeskkonnas). Meeskondade suurused on kauplustes erinevad – 3 kuni 12 inimest. Vabatahtlikud jagavad poekülastajatele kogumispäevade kohta infot ning aitavad kokku koguda annetatud toidukauba.

Avatud on registreerumiskeskkond osale.toidupank.ee, kus on leitav osalevate poodide nimekiri, vahetuste ajad ning saab ülevaate sellest, mida vabatahtlikuna teha tuleb. Sellel aastal on esmakordselt esindatud toidukogumispäevadel ka Rapla.

Annetades oma isiklikku aega, saab vabatahtlik koos Toidupangaga tuua rõõmu paljudele. Iga toidupank jagab kogutud kauba iganädalaste toiduabipakkide koostises allpool toimetulekupiiri elavatele (eelistatult lastega) peredele.