Laupäeval saab ühiselt tantsida

Sel aastal on tantsuvalik lai! Kuna suvel toimub noorte tantsupidu ja sel aastal tähistame Ullo Toomi 115. sünniaastapäeva, siis on tantsitavate tantsude ühiseks nimetajaks Oige ja Vasemba, mis on Ullo Toomi seatud traditsiooniline noorte tantsupeo ühistants. Rahvusvahelise tantsupäeva jaoks oleme meelde tuletanud ka Oige ja Vasemba eelkäijad, mis sobivad samuti tantsida.

Ühistantsimisest osavõtmiseks: mine meie kodulehele http://errs.ee/ kust leiad tantsukirjeldused, muusika ja videod.

Tantsimiseks: häälesta oma raadio 29. aprillil kell 13.05 Vikerraadio sagedusele – sealt tuleb muusika; kutsuge sõbrad, töökaaslased või terve pere tantsupõrandale ning tantsige rõõmu ja lustiga! Tantsule ei ole keelatud kutsuda ka võhivõõraid; kindlasti filmige oma tantsu ning laadige see YouTube’i. Video nimeks pange „Rahvusvaheline tantsupäev 2017 – tantsiva seltskonna nimi“; lingi oma videost palume saata aadressile errs@errs.ee. Parimad saavad auhinna.