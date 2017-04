Lionsi klubi tänab heategevuse toetajaid

Tänavuse heategevusprojektiga kogusime raha vähe kindlustatud perede lastele suvelaagri korralduseks. Laager kestab 3.–5.juulini Pärnumaal mereäärses Varbla puhkekeskuses. Korralduse on võtnud oma südameasjaks Paide linna ja valla sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad.

Raha kogumist alustas Lionsi klubi juba eelmise aasta novembris Järvamaa messi ajal.

Paide Bastion tänab häid annetajaid ja heategevuslikus raadiooksjonis osalejaid, samuti 9. aprillil olnud heategevuskontserdi külalisi. Kontserdi peaesineja oli laulja Alen Veziko.

Märkimisväärne on olnud ka sponsorite panus, projekti toetasid AS Comfort AE, OÜ Pizzakohvik, AS Salva Kindlustus, OÜ RR Elekter, OÜ Paivet, OÜ Paide EKE Projekt, OÜ Ally, OÜ Aarman Puit, OÜ Sakret ja Paide vallavalitsus.

Heategevuskontserdi õnnestumisele aitasid kaasa Paide kultuurikeskus, Paide gümnaasium ja ühisgümnaasium, AS Eesti Meedia, Tre Raadio, Eesti Autorite Ühing ja Klubi Hämarik memmed.

Vello Talviste

LC Paide Bastion president