Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Üle aasta Jaapanisse juustu müüva E-Piima juht Jaanus Murakas tunnistas, et jala ukse vahele saamine nõudis neilt küll parajalt kannatlikkust, kuid nüüd on müügitulu meeldiv kogeda. «Jaapan on väga karmide kvaliteedinõuete ja veel karmima ärikultuuriga riik, kus pole lihtne midagi alustada, kuid eestlastele omase kannatlikkusega on meie näitel kõik võimalik,» ütles ta. Nüüd on teised Eesti tootjad võtmas E-Piimalt šnitti. Eelmisel nädalal kohtus maaeluminister Tarmo Tamm Jaapanis sealse põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse aseministri Yosuke Isozakiga, kellega arutaski just kahe riigi samme kaubanduskoostöös. Mis jaapanlastele Eesti toidukaupade juures meeldib, saab teada juba tänasest Järva Teatajast

*Nüüd on alanud tänavused kõige suuremad teetööd Järvamaal, mis häirivad kogu suve jooksul liiklust Pärnu–Rakvere maantee Reopalu ja Mäo vahelisel lõigul. Esmalt asusid teetöömasinad tegutsema Pärnu tänava ringil, võttes üles vana asfaltkatet. Liiklus on küll ümber korraldatud, kuid kiirust pole oluliselt piiratud ning seisakutega liiklejad selle koha peal arvestama praegu ei pea. Eks ole näha, mis saab edaspidi. Järva Teataja hoiab oma lugejaid tööde arenguga kindlasti kursis.

*Ilmselt esimest korda nende kolme kooli ajaloos, tegid Aravete ja Koeru keskkooli ning Järva-Jaani gümnaasiumi abituriendid emakeele riigieksamit koos. Esimesena astub üle eksamiruumi viiva ukseläve Järva-Jaani gümnaasiumi täiskasvanute osa õpilane Mariliis Arand. Eksamiärevust ta ei tunne, sest enda meelest on tal seni eesti keelega kõik hästi olnud. Kirjandit peab ta siiski kergemaks kui lugemisülesannet, sest seal on vaja leida õiged vastused. Mida noored eesti keele eksami eel mõtlesid, loe juba täpsemalt tänasest ajalehest.

*See, et eeloleval suvel on Järva-Jaanis juba teine filmilindifestival, mida korraldavad Tallinna ja Tartu noored, on suuresti seotud ühe kohaliku omamoodi legendi staatuses mehega. Kellega ja kuidas? Sellele leiab vastused juba värskest Järva Teatajast.