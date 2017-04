Toeta Paide kiriku oreli kordategemist

1933 aastal vendade Kriisade (Juhan, Jakob ja Tannil) poolt valminud orelil puuduvad kolm keelregistrit “Oboe”, “Trompete” ja “Posaune”, mida nüüd viib lõpuni Tannil Kriisa lapselaps Hardo Kriisa, kes on pilli palju aastaid ka hooldanud.

Oreli valmimine annab võimaluse lisaks vaimulike toimingute läbiviimisele korraldada professionaalseid orelikontserte, mis laiendab tunduvalt meie kultuuriruumi. Samuti saavad Paide Muusikakooli oreliklassi õpilased harjutada juba täiuslikul instrumendil.

Projekti elluviimiseks on algatatud korjanduse, et kõik soovijad saaksid panustada Paide kultuuri arengusse ja teha vääriline kingitus Eesti riigile 100. sünnipäevaks. Annetusi on võimalik teha SEB pangakontole EE691010702000729006 märgusõnaga “Orel” või kirikus olevatesse korjanduskastidesse.