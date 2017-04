Väätsa prügila avab huvilistele uksed

Sellepärast kutsub Järvamaal asuv Väätsa prügila Järvamaa inimesi laupäeval, 6. mail endale külla, et tutvustada Euroopa Liidu toel rajatud tehase hoonete, rajatiste ja töökorraldusega, mida igapäev just näha ei saa. Euroopa päeva raames toimuvad laupäeval, 6. mail tehase territooriumil igal täistunnil ekskursioonid kohalikele ja teistele huvilistele.

Euroopa päev tähistab maailma ühe tugevaima rahvusvahelise liidu ehk Euroopa Liidu loomist, mis ühtlasi sümboliseerib ka rahu ja tasakaalu. Eesti on tänaseks olnud Euroopa Liidu liige 13 aastat. Euroopa sünnipäev on 9. mail, kuid Eestis tähistatakse Euroopa päeva sel aastal laupäeval, 6. mail. Sel päeval avaneb kõigil Eestimaa inimestel võimalus külastada oma kodukohas ettevõtmist, mis on teoks saanud tänu Euroopa Liidule.

Tänavuse Euroopa päeva leiab veebist siit: http://www.euroopapaev.ee