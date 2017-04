Vanast prügilast saab terviserada

Paide linna koduleht vahendab, et spordikeskuse juhi Mario Poluski sõnul tuli selleks idee paidelaselt Allan Palmistelt, kes ka ise aktiivselt spordiga tegeleb. „Tema mure oli see, et Paides pole radasid, millel oleksid tõusud, langused ja kurvid, mis paljude spordialade puhul on väga vajalikud. Vana prügila plats aga sobib selliseks terviserajaks oma küngaste ja laskumistega väga hästi."

Linnapea Siret Pihelgase sõnul on linn alati valmis häid ideid toetama ja teostama. „Oleme endisele prügilale kasutust otsinud juba viimased paar aastat. Terviserada on väga hea mõte ning kindlasti oleks selle kasutajaid palju. Tegemist on järjekordse nö kogukonnaprojektiga, mille realiseerumisele aitavad kaasa nii linn, linnakodanikud kui ka ettevõtjad. Samuti haakub terviserada hästi Pärnu jõe äärde plaanitava matkaraja pikendusega, mille ettevalmistustöödega oleme samuti alustanud, " rääkis Pihelgas.

Tehismaastiku terviseradade pikkused eskiiside järgi hakkavad olema 400 meetrist 2 kilomeetrini. Alale on kavas rajada ka parkla ja välijõusaal, paigaldada pingid ja infotahvlid. Terviseradade ala peaks plaanide järgi valmis saama veel selle aasta sees.

Et valmistada sealne maastik terviseraja ehituseks ette, korraldab Paide linn 6. mail seal ning Pärnu jõe ääres heakorratalgud, millest on osa võtma oodatud kõik.