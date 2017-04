Toomas Marrandi tuli rogaini Euroopa meistriks

Rogain on võistkondlik orienteerumine, mille eesmärgiks on ülipika kontrollaja jooksul (tiitlivõistlustel on kontrollaeg 24 tundi) läbida võimalikult palju maastikule paigutatud kontrollpunkte. Rogaini sünnimaaks on Austraalia, kuid nüüdseks harrastatakse seda ala kõigil kontinentidel. Rogainis toimuvad nii kontinentide meistrivõistlused kui ka maailmameistrivõistlused.

Tänavuse aasta rogaini EMi maastik pakkus Itaalia Toskaanale tüüpilisi vaateid: viinamarjaistandusi, oliivisalusid, küpressidega ümbritsetud villasid, sekka tihema alustaimestiku ja okkaliste põldmarjaväätidega Vahemere metsatukki. Rogaini rada oli orienteerumistehniliselt lihtsapoolne, ent füüsilise väljakutse esitasid korralikud tõusud ja laskumised. Triviaalne polnud leida ka strateegiliselt parimat rajaplaani ning etappidel tuli lahendada teevalikuülesandeid. Võistluse korraldus oli siiski itaaliapärases kastmes – võistluse start hilines 10 minutit.

Segavõistkondi oli võistlustules 68. Euroopa meistrid läbisid ööpäevase võistlusaja jooksul 21 kontrollpunkti, mis andsid neile kokku 3190 punkti. Tasavägises heitluses edastati järgnevat võistkonda napi 40 punktiga, kusjuures võidu võti oli keerukamate ja suurema punktiväärtusega konktrollpunktide võtmise suurem osakaal.

Rogaini maailmameistrivõistlused toimuvad augustikuus Lätis.