Heategevuslik teatejooks ootab osalejate rekordit

Teatejooksu üks eestvedajatest Erik Pallase ütles, et rekordilise osavõtjate arvu saavutamiseks on kõik lapsed ja noored oodatud registreeruma veel hiljemalt 2. mail. „Kutsume osalema kõiki noori, kellele meeldib liikuda ja kes soovivad anda oma panuse heategevusse. Kuna praegu on mitmetel koolidel vaheaeg, oleme pikendanud tähtaega, et kõik soovijad saaksid võistkonnad kokku – jooksule saab registreeruda uue nädala teisipäevani,“ kutsus Pallase. Senine osalejate rekord pärineb eelmisest aastast, kui jooksul osales üle 9500 lapse.

Teatejooks on Eesti suurim laste- ja noortespordiüritus ning ühtlasi suurim üritus, kus lapsed ise annavad oma panuse heategevuse heaks. Jooksu idee on anda noortele võimalus tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest, samal ajal saavad nad osalemisega anda oma moraalse panuse nende eakaaslaste ravi jaoks, kes on õnnetu juhuse või haiguse läbi liikumisvõime kaotanud. See on ühtlasi hea võimalus õpetada noortele heategevuse ja liikumise olulisust.

Teatejooks toimub samaaegselt 25 paigas üle Eesti. Esmakordselt joostakse Muhus, Peetris, Tõrvas ja Viimsis ning juba mitmendat korda jooksevad lapsed Elvas, Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kohtla-Järvel, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Otepääl, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Raplas, Sillamäel, Tallinnas, Tartus, Toilas, Valgas, Viljandis ja Võrus.

Kõigis linnades peetakse Teatejooks viies vanusegrupis: 5., 6., 7., 8. ja 9. klassi noortele. Osalema oodatakse 8-liikmelisi võistkondi, kus vähemalt pooled osalejatest on tüdrukud, iga osaleja jookseb olenevalt jooksukohast 200 kuni 400 meetrit. Täpsemad võistlusreeglid on üleval Teatejooksu kodulehel www.teatejooks.ee. Teatejooksust osavõtt on kõigile osalevatele lastele tasuta ning registreeruda saab hiljemalt 2. mail kodulehel www.teatejooks.ee.

Lapsed juhivad oma jooksuga tähelepanu annetamisvõimalustele. Tänavuse jooksu fookuses on 8-aastase Aleksei ja 17-aastase Matsi ravi toetamine. Mats on varem ka ise teiste laste aitamiseks Teatejooksul osalenud, kuid kolm aastat tagasi kaotas ta südame seiskumise tõttu nii liikumis- kui ka nägemis- ja kõnevõime. Aleksei kaotas liikumisvõime sügisel põetud raske haiguse tagajärjel. Mõlemad vajavad paranemiseks taastusravi tavapärasest suuremas mahus. Teatejooksu toetajate abiga toetatakse laste järjepidevat ravi Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsiooni Keskuses (HNRK). Kolmandik kogutud summast läheb teiste liikumisvõimetute laste ravi toetuseks HNRKs.

Liikumisvõime kaotanud laste ravi Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses saab toetada, helistades aastaringselt avatud heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot).