Vaata, kes käivad öösel söödaplatsil

Järva-Jaani jahtkonna esimees Margus Vaas tunnistas, et viimastel nädalatel on rajakaamerad salvestanud sageli söödaplatside juures erinevate loomade külaskäike. Piltidele on jäänud ringi luusinud metssead, rebased, karud, hundid, mägrad ja kährikud.

Vaas ütles, et metssigu on seakatku tõttu väheseks jäänud, kuid mõned siiski satuvad veel aeg-ajalt söödaplatsile. Küll aga on sellistest kohtades haruldased külalised karu, mäger ja hunt. «Karuema on meie Seliküla mahajäetud söödaplatsil koos kahe pojaga müttamas käinud juba mitmel korral,» täpsustas ta.

Vaasi hinnangul toob loomad söödaplatsi juurde toidu- ja teiste loomade lõhn. «Toiduvaesel ajal jahivad isegi karud teisi metsloomi ehkki muidu on põhiliselt taimtoidulised,» sõnas ta.