Pilk ajalukku

Tegemist on Rotary klubi programmiga GSE (Group Study Exchange). Sihtkoha valis Rotary klubi. Lennukipiletid maksab kinni Rotary Fond, kohapeal elab Pärna peredes, kõik muud kulud on kohalike klubide kanda. «Liigume iga nädal ühest piirkonnast teise ja igal nädalal on üks minu eriala puudutav päev,» selgitas ta.

Pärna käib noorteorganisatsioonides, koolides ja kultuuriasutustes.

Türi Rotary klubi liige Raivo Pink lausus, et kandidaat peab olema 25–40aastane oma ala spetsialist, kes on silma paistnud kohalikus ühiskonnas ja valdab inglise keelt. «Lisaks sellele peab ta olema hea suhtleja,» sõnas ta. Pink ütles, et kandideerida ei saa rotaryte sugulased ega lapsed.

Türi Rotary klubi kandidaatidest on sama programmi vahendusel käinud kogemusi hankimas keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek Mehhikos, inglise keele õpetaja Aet Sarv Ameerika Ühendriikides Texases ja Türi kultuurimaja kultuuritöö spetsialist Andris Avamere Colorados. (JT)