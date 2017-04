Paides ründasid suured poisid kaikaga esimese klassi last

Poisi 20-aastane õde Kaisa kinnitas, et kuna tema esimeses klassis õppiv väikevend saab küll eesti keelest aru, aga vastu ei räägi, puudub võimalus, et laps oleks saanud suuremaid kuidagi provotseerida.

Õe ütlust mööda leidis vahejuhtum aset Paide lasteaia esisel alal kella 12-13 paiku. Pärast juhtunut helistas laps esimesena suuremale vennale, kellega koos käidi ka erakorralise meditsiini osakonnas. "Mina läksin neile sinna järele, kuna meie ema käib kaugemal tööl," täpsustas Kaisa.

Esialgsetel andmetel lõi üks poistest lapsele puutoikaga jalgadesse ning pähe. "EMOs leiti pea vasakul küljel ka muhk," kinnitas neiu.

Praeguseks on lapse ema ka juhtunust klassijuhatajat teavitanud ning tehtud on avaldus politseisse. Lapse kirjelduse kohaselt oli ründajaid viis, kuid neist üks lõi, teised vaatasid pealt.

Kaisa oletas, et häiris ründajaid asjaolu, et poiss eesti keelt ei rääkinud ning seetõttu tuldi kallale. Ta palub siiski kõiki lapsevanemaid veelkord selgitada, et ei väiksemaid ega teist keelt kõnelevaid inimesi ei rünnata. "See ei olnud tavaline kiusamine, vaid ründamine," on neiu veendunud.

Kõiki neid, kes juhtunut pealt nägid või oskavad selle kohta midagi täpsemalt öelda, palub ta endaga ühendust võtta numbril 5608 2094.

Paide ühisgümnaasiumi direktor Kersti Laastau kuulis vahejuhtumist alles õhtul ajakirjanikult. «Kummaline, olin täna peaaegu kella viieni õhtupoolikul koolis, kuid keegi ei teatanud mulle sellisest vahejuhtumist,» sõnas ta.

Postituse sisuga tutvumise järel ütles Laastau, et kindlasti hakkab ta juhtumiga hommikul koolis kohe tegelema ja püüab välja selgitada mis ja kuidas täpselt juhtus.