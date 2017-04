Nevesise uus album annab aimu eksperimentaalsetest otsingutest

Album on lindistatud sessiooniti Martin Kikase legendaarses "Ö" Stuudios aastatel 2015 ja 2016. "Pink Magnet Masters" on bändi sõnul eksperimentaalne otsing läbi erinevate žanrite, mis stiili poolest traditsioonilistest reeglitest kinni ei hoia. Lüüriliselt on album küllaltki eneseirooniline ning inspireeritud läbielatud emotsioonirohketest hetkedest. Kuigi üldine pilt võib algselt jätta väga sünge mulje, on album iga kuulaja enda tõlgendada ja avastus.

Kuula albumit SIIT