Taandunud kuningad ootavad annetusi

Järvamaa kogukonnafondi eestvedaja Valev Väljaots kinnitas, et eestlaste neli kuningat on alati olemas meie kõigi südames ja mõtetes. „ Kuigi Paide neli kuningat on mõneks ajaks taandunud, pole nad mitte kadunud ning neis olnud vabaduse ihalust ja tunnet peame üheskoos edasi kandma, et saaksime elada vabana omal maal,” lausus ta.

Kui Paide nelja kuningat ei juhtu küll füüsilisel moel enam tihti kohtama, siis nende vaim on Väljaotsa meelest kohal paljudel sündmustel ning nad hoiavad silma peal kõigel olulisel ja märgilisel, mis Paides ja Järvamaal toimub. „Kuningad jälgivad inimeste tegusid, mis loodetavasti toovad siinkandi rahvale vaid head, märkavad häid tegusid ning sügisel, Paide linna sünnipäeva eel, antakse välja järjekordsed kuningate sihtkapitali stipendiumid,” kõneles ta.

Kellele need seekord lähevad otsustatakse septembris, aga selleks, et neile oleks mida jagada, ootb kogukonnafond kaaskodanike panust stipendiumide väljaandmiseks. Selleks sobib Väljaotsa sõnutsi väike annetus SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE642200221023628002, selgitusse märksõna „kuningate fond”.

„Ja kui märkate häid tegusid ja tublisi inimesi, siis andke kindlasti kuningatele teada, kirjutades aadressile ekspert@annetuskeskkond.net,” lisas ta.