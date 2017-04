Järvakad tõusid Jüriööjooksul Tallinna vanalinnas poodiumile

Et võistlejaile olusid veelgi keerukamaks muuta , olid korraldajad mitmetele tänavale seadnud teisaldatavad aiad, mille ületamine oli keelatud. Eripärasel võistlusel õnnestus poodiumile jõuda ka Järvamaa orienteerumisklubi JOKA Masters võistkonnal, kes saavutasid veteranide konkurentsis II koha.

Hilisõhtuseks ühisstardiks Vabaduse väljakul oli stardijoonele tulnud 84 võistkonda, neist 51 põhirajale ja 33 harrastajate rajale. Jüriööjooksu avavahetuse võit on orienteerujate seas väga hinnatud. Linnulennult mõõdetuna 6,2 km rajal (optimaalne teepikkus 9,0 km) asus kindlalt liidriks mitme varasema Jüriööjooksu avaetapi võitja, OK Ilvese jooksja Kristo Heinmann, kes tõi oma võistkonna teatevahetusse ajaga 37.25, edestades järgnevaid üle kahe minuti. OK JOKA avavahetuse jooksjatest lõpetas Mehis Muru JOKA I võistkonnast kuuendana 41.56, Ilmar Udam JOKA Mastersitest üheksandana 42.10 ja Kaarel Kallas JOKA II-st kuueteistkümnendana 46.52. Harrastajate seas tegi tubli jooksu JOKA noormees Markus Sulg, kes lõpetas ajaga 47. 43. Põhiklasside võistluses jooksevad teist ja neljandat vahetust naised ning need vahetused on sageli lõpptulemuse suhtes otsustava tähtsusega. Liidrina tuli naisjooksjaist finišisse Laura Joonas OK Võrust, ent paraku oli tema võistkonna avavahetuse jooksja tulemus ühe KP vahelejätmise tõttu tühistatud. Seega asus liidriks hoopiski eelmise Jüriöö võitja SK Saue Tammed esindusvõistkond. Sigrid Ruul JOKA esindusvõistkonnast võttis talle omaselt hetkevõimetest maksimumi, joostes välja etapi neljanda aja andis ta ka teate edasi neljandal postsioonil. JOKA II võistkonna Helle Hallik oli 12-es ja JOKA Mastersitest Kersti Ehala 14-es. Kolmandas vahetuses jätkus esikoha heitlus OK Ilvese ja SK Saue Tammede vahel, milles oli edukam veel juunioride vanuseklassi kuuluv Oliver Kütt OK Ilvesest. Paraku oli sellele võistlusele iseloomulik üllatavalt paljude võistkondade tühistamine KP vahelejätmise või vale KP võtmise eest. Nii juhtus ka liidrite heitluses SK Saue Tammede võistkonnaga, aga paraku ka esikolmikusse pürgiva JOKA esindutiimi ja ka meie II võistkonnaga. Neljandas vahetuses olid taas rajal naised ning nüüd hoidis OK Ilves juba üsna kindlalt liidrikohta. OK JOKA esindustiimis rajale läinud Evely Kaasiku ei teadnud võistkonna tühistamisest midagi ja tema eesmärgiks oli tõsta klubi enne viimast vahetust võimalikult kõrgele positisoonile, mis võimaldaks heidelda poodiumikohtade eest. Evely edestaski etapil järgnevaid kolme ja poole minutiga ning jõudis teatevahetusse teisena napi kolmeminutilise kaotusega liidrile. Paraku jätku sellele seekord ei tulnud. Ainsana konkurentsi jäänud JOKA Mastersite võistkond läks viimasele etapile viietsitkümnendana, ent veteranide seas oldi hõbedasel positisoonil ja Priit Evardi ülesandeks oli seda kohta hoida.

Võistluse lõppvaatus pakkus taaskord emotsionaalseid üleelamisi, sest GPS jälgimine näitas, et liidervõistkonna ankrumees Kenny Kivikas on ühe KP läbimata jätnud. Seekord siiski tehnika pettis ja raja läbimine oli korraktne ning 58. Jüriööjooksu võiduauhinna, suure Kalevipoja koju, sai aastaks oma auhinnakappi hoiule viia Tartu orienteerumisklubi Ilves. Võitja lõpuajaks oli 3:08.17. Järgnesid Värska OK Peko ja napi ühesekundilise eduga tulises lõpuspurdis tõusis poodiumile OK Võru IV võistkond. JOKA Masters võistkond Ilmar Udam, Kersti Ehala, Margus Marrandi, Rita Ojala ja Priit Evardi jooksid lõpuni ühtlaselt hästi ja saavutasid üldarvestuses 10. koha ning olid vetearnide seas teised.

JOKA noorteõistkond Markus Sulg, Raiko Marrandi ja Georg Paal saavutas harrastajate konkurentsis 4. koha.