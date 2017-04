Tuhandest küsimusest sünnib sada e-külalistundi

“Eesti Vabariigi sajas sünnipäev on väga märgiline tähtpäev. Tahame, et pidustuste raames tõuseksid esile ka noorte jaoks olulised teemad. Milline üldse on tänapäeva Eesti õpilaste vaatevinklist?” selgitas üleskutse tausta MTÜ Tagasi Kooli tegevjuht Teibi Torm. Tõstatatud teemade põhjal toimub järgmisel aastal otseülekandena sada e-külalistundi, mis toob esmakordselt Eesti õpilased virtuaalsesse klassiruumi kokku.

“Iga õpilane võiks võtta hetke, mõelda, mis tema jaoks täna Eestis oluline on, ja oma küsimuse Tagasi Kooli veebilehel kirja panna. Ainult siis saame neile ka järgmisel aastal koos vastama hakata,” sõnas Torm.

Esimeste õpilaste küsimused näitavad, et neid huvitavad väga mitmekesised teemad. “Mul on tegelikult kaks küsimust, aga ma ei tea, kumb neist olulisem on,” sõnas Tallinna Arte Gümnaasiumi üheksanda klassi õpilane Daniel, mõtles hetke ja otsustas siis, et rohkem võiksime avalikkuses rääkida, mis on hariduse heaolu ja küsis, kas selle tõusu on Eestis oodata. Kümnenda klassi õpilane Kati tundis aga muret õpilaste koolirõõmu üle. Tema küsimus oligi, kuidas õpilastele seda tagada.

“Esimese kooliastme lapsed küsisid ka näiteks, miks pagulased tahavad Eestis elada või miks Eestis nii palju venelasi on, mis on mõlemad väga aktuaalsed teemad,” märkis Torm.

Õpilastele on heaks eeskujuks lauljad Daniel Levi Viinalass ja Getter Jaani, kes oma näitega küsimusi esitama kutsuvad. “Tartus elades olen kokku puutunud kodututega ja kuulanud nende lugusid,” sõnas Viinalass. Nendest lugudest selgus, et tihti on probleemi taga katkine pere. “Kuidas me saaksime teha nii, et perekonnad oleksid tugevad,” küsis Viinalass.

Getter Jaani pööras tähelepanu asjaolule, et üha rohkem tõuseb meie ümber esile halbu uudiseid ja teateid õnnetustest. Miks on meie ümber nii palju vihkamist ja mida saame teha, et maailm oleks parem paik, küsis Jaani ja kutsus kõiki õpilasi enda jaoks olulisel teemal küsimuse esitama.

Iga 1.-12. klassi õpilane saab oma küsimuse esitada Tagasi Kooli kodulehel www.tagasikooli.ee/sinuteema. Küsimusi saab esitada 25. maini. Seejärel võtame esitatud küsimused kokku ja valime välja e-külalistundide teemad.