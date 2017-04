Avatud talusid Järvamaalt muudkui lisandub

Järvamaalt on kirjas: Võsu talu Ambla vallast, Jäägri villa Albu vallast, Nõgese käsitöötalu Paide vallast, Eliise Aed Türi vallast, Mäeotsa hobitalu Koigi vallast, Kubja ürditalu Järva-Jaani vallast, Eesti Piimandusmuuseum, Sassi talu Jaanalinnufarm ja Nurga Talu Imaverest. Vaata kaarti siit!

„Eelnevalt osalenud ettevõtjad on avatud talude päeva kirjeldanud kui ühte parimatest riigipoolsetest algatustest Eesti maaelu ja väiketootja jaoks maapiirkonnas. Neil, kelle juurest saab midagi kaasa osta, on kindlasti aasta parim müügipäev ja otse tootjalt ostes on hind tarbijale ka soodsam,” ütles avatud talude päeva projektijuht Karolin Lillemäe Maaeluministeeriumist. „Kutsume talusid ennast kirja panema, registreerimine kestab 1. maini!”

Esmakordselt osaleb 60 talu, teist korda 62 talu ja kolmandat kord 64 talu.

Tegevusalade järgi on enim registreerunud talud, kus saab erinevaid loomi või linde näha (90), palju on ka iluaianduse (33), käsitöö (29) ning piimatootmisega tegelejaid (28).

Avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine hiljemalt 1. mail registreerida veebilehel http://www.avatudtalud.ee/#talule.

Esimene avatud talude päev toimus 2015. aastal, kui oma uksed avas külastajatele 147 talu, 2016. aastal osales 234 talu.