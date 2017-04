Linnameeskond ootab ees väga tugev vastane

Linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ütles mängueelses kommentaaris: Mängime väga tugeva vastase vastu. Nende mängijad on väga kõrge klassi ja heade individuaalsete oskustega. See, et Infonet ei ole viimasel ajal tulemusi näidanud, ei peegelda nende üldist taset. Kindlasti on nad endiselt tiitlisoosikud ja meil ei saa olema nende vastu lihtne. Peame tervikuna väga hästi organiseeritult tegutsema. Olen veendunud, et me anname korraliku lahingu!