Paide linnapea Siret Pihelgas: juhtum laste vahel on kahetsusväärne ja lubamatu

Linnapea Siret Pihelgase sõnul on antud juhtum väga kahetsusväärne ja lubamatu ning paneb lastevahelise vägivalla ja kiusamise teemale senisest suuremat tähelepanu pöörama. “Paide linnas ei tolereerita sellist käitumist mitte ühegi inimese poolt mitte ühegi inimese suhtes. Mul on väga kahju, et midagi sellist linnalaste vahel toimus. Et edaspidi taolisi olukordi vältida, tegutseme selle nimel, et kiusuennetuse-alane kasvatus- ja teavitustöö oleks meie haridusasutustes süsteemsem. Loos osalenud poiste kool tegeleb praegu juhtumi lahendamisega ning laste ja vanemate kiusuteemalise teadlikkuse tõstmisega."

Linnapea rõhutas, et turvalisuse pärast linnas hoolimata lastevahelisest konfliktist keegi muret tundma ei pea. "Olen jätkuvalt seda meelt, et Paide linn on turvalise elukeskkonnaga koht."