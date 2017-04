Paide noored koguvad armastuskirju

Noored koguvad käsitsi kirjutatud armastuskirju, mida inimesed on teineteisele saatnud ning mis nende jaoks olulise väärtusega. Oodatud on nii uued kui ka juba aastate eest kirjutatud kirjad. „Armastuskirjade kogumise aktsioon annab noortele võimaluse läbi inimeste kirja pandud teksti kogeda, mida tähendab üks tõeline armastuslugu. Eestlased üldjuhul oma tundeid väga avameelselt ei väljenda ning armastust on kombeks avaldada vaid erilistel puhkudel," ütles projekti eestvedaja Marita Kutsar.

Kutsari sõnul loodavad noored leida armastuskirjadest seda, kuidas eestlased oma väga isiklikke tundeid väljendavad ning sõnastavad. „Ehk õnnestub läbi kirjade mingil moel tabada Eesti inimeste armastust kogu selle mitmekesisused – ilus, valus, ängis, igatsuses ja kires," avaldas Kutsar lootust.

Kogutud armastuskirjad skaneeritakse ning trükitakse ning originaali saavad kõik saatjad endale tagasi. Armastuskirjadest sünnib kogumik, mis on Eestimaa südames asuva Paide linna kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Samuti on noortel soov aasta lõpus üles panna armastuskirjade näitus, et kõigil oleks võimalik kirju lugeda ja vaadata.

