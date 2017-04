Järvamaa noored meistrid astuvad kutsemeistrivõistlustel võistlustulle

Seitsmendat korda koondab Noor Meister kaheks päevaks Tallinnasse kokku Eesti kutsehariduse. Ligi 400 parima kutsemeistri seas võistlevad ka 15 Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilast seitsmel erineval erialal.

Võistlustulle astuvad ehitusviimistleja, kaks IT-spetsialisti, kaks logistikut, kaks müügikorraldajat, müürsepp, plaatija ja kuus puhastusteenindajat. Võistluse võitjaid ootab ees auväärne tiitel Noor Meister 2017. Valitud erialade parimatel noortel on võimalus kandideerida Eestit esindama 2018. aastal Budapestis toimuvatel Euroopa kutsemeisterlikkuse võistlustel EuroSkills.

Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin: “Osaleme Noor Meister kutsemeistrivõistlustel, kuna näeme, et meie kool on teiste Eesti kutsekoolidega sama heal tasemel. Teisalt näeme, et Eesti kutseharidus on võrreldes teiste riikidega mitmetes aspektides parem ning Eestit rahvusvahelistele võistlustele esindama pääsevatel noortel on hea ettevalmistus.”

Noor Meister võistlused muudab põnevaks see, et etteantud tööülesanded tuleb teostada kvaliteetselt piiratud aja jooksul.

Üritus on kõigile tasuta. Lisainfo: www.noormeister.ee