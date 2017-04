Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Türi linna külje all kenas metsatukas Kõrgessaare voorestikus, mida eakamad türilased teavad kui endise suusahüppemäe asukohta, oli eile pärastlõunal sagimist rohkem kui küll ja kui samal ajal oleks sinna sattunud mõni loodushuviline, imestanuks ta väga. Nimelt uitasid metsa all ning seiklusradadel ringi oravad, jänesed, hundid ja muud neljajalgsed, kes üldjuhul inimesi pelgavad. Tegelikult oli aga tegemist Türi ühisgümnaasiumi näiteringi noortega, kes äsja valminud elamuspargi avamisele särtsu lisasid.

*Koerulanna Kaisa Abneri trimmis keha, punased bikiinid ja voodi peal võetud poosid – nõnda tekkiski märtsikuise Järva Teataja digilehe loetuim uudis. Lugejate huvi pole pilte vaadates mingi ime, ime on hoopis nappide nädalatega elu parimasse vormi jõuda. Kuidas see kõik Kaisal õnnestus ja millist vaeva ta on oma suurepärase fitnessvormi nimel näinud, selgub juba artiklit lugedes.

*Saksa lambakoera kutsikast Nickost on saanud üks Eesti tuntumaid telekoeri. Teda näeb sageli Kanal 2 uudistesaates «Reporter» ja üritustel koos reporterist peremehe Kaspar Pokiga. Kuidas Nicko ja Kaspar on koos kasvanud ja arenenud ning kuidas koera majjatulek tuntud telemehe elu mõjutanud, loe laupäevasest ajalehest.

*Rahvasuu teab rääkida, et kunagi olnud Rava mõisas kuri proua, keegi Stackelberg. Proua olnud nii kuri, et ei andnud vaimudelegi asu. Pannud neile krapid kaela, et siis kuuleks, kui tööd tehakse, sest krapid liikudes helisevad. Vaimud olnud targemad ja liigutanud ainult krappe, tööd pole aga teinud. Kuidas kulgeb Rava mõisas elu praegusel mõisaproual ja kuidas mõis on aastatega ilusaks vuntsitud saab näha ja lugeda ajaleheveergudelt.

Peale nende lugude saab värskest ajalehest veel tead:

*mida põnevat tegid noored riigikaitselaagris,

*miks ei tule Türi kesklinna palju vastakaid arvamusi tekitanud tanklat,

*mis riivab silma kevadisel ajal kalmistutel käies,

*kuidas sai massöörist Paide parim leivaküpsetaja,

*kelle peened graveeringud muudavad tavalised klaaspinnad kunstiks,

*millega on kõige õigem tabletid kurgust alla kulistada.