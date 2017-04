Küünlavalgusromantika: neid päevi, mil Veli-Mattil ja Jekaterinal on põhjust suures söögisaalis lühtriküünlad läita, tuleb ikka ette, sest aeg-ajalt on majas külalisi, kellega pika laua taga istuda. Pealegi muudab küünlavalgus õhustiku hubasemaks.

Rahvasuu teab rääkida, et kunagi olnud Rava mõisas kuri proua, keegi Stackelberg. Proua olnud nii kuri, et ei andnud vaimudelegi asu. Pannud neile krapid kaela, et siis kuuleks, kui tööd tehakse, sest krapid liikudes helisevad. Vaimud olnud targemad ja liigutanud ainult krappe, tööd pole aga teinud.