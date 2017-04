Mäos sõitis suur reisibuss kraavi

Õnnetus juhtus Pärnu–Rakvere maanteel, kus Peterburist tulnud Vene numbrimärkidega buss paiskus koos 46 inimesega paarsada meetrit enne Mäo viadukti paremale poole teelt välja kraavi.

Riiga teel olnud reisijad kirjeldasid, et bussijuht kaotas mingil põhjusel juhitavuse, suurel masinal läks külg ette ja buss jäi pidama osaliselt ojas. Miks nii läks, ei osanud ka juht öelda. Inimeste sõnul lund ei sadanud, aga tee oli märg.

Reisijaid täis olnud buss vajus tagaosaga vett täis maanteekraavi. Reisijad said bussist omal jõul välja ja läksid läheduses asuvasse Circle K bensiinijaama sooja otsima.

Vigastada õnnetuses keegi ei saanud, samuti ei paistnud suuri vigastusi olevat bussil. Küll aga ei pääse buss kõrvalise abita teele, et reisi jätkata. Reisijatele telliti asendusbuss.

Päästeameti Paide operatiivkorrapidaja Andrei Rikberg ütles, et päästjad sellele sündmused ei reageerinud ja asjale ametlikku käiku ei antud. «Olime avariist teadlikud, sest üks meie oma töötaja sõitis sündmuskohast mööda. Kuna keegi õnnetuses viga ei saanud ja buss jäi ratastele, ei pidanud me vajalikuks sündmuskohale minna. Seda enam, et meil pole niikuinii tehnikat, millega buss maanteekraavist välja tõmmata,» selgitas ta.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak ütles, et politseipatrull käis õnnetuspaigal hommikul kohal. Bussijuht kinnitas, et kõik on korras ja nad saavad omade jõududega hakkama. Juht oli kaine.