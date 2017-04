Triatleedid katsusid end autode ja teetööde vahele mahutada

/ Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Olgu öeldud, et rattaetapp toimus avatud liiklusega teel ehk osalejad pidid enda ära mahutama autode ja teetööde vahele. Tanel Viljat Türi spordiklubide liidust selgitas, et kui tavapäraselt on ratturitele antud start ujumistulemuste järgi, siis sel korral oli viiesekundiliste intervallidega ühisstart. Ta täpsustas, et võistlejaid oli 30 ringi.