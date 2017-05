Twitter on tuumanupp su peos

Mihkel Raud

Mis juhtub, kui anda hullule sülearvuti ja teha talle Twitteri-konto? Algab kolmas maailmasõda.

Kui neli sõpra 2006. aastal 140tähemärgilise piiranguga sotsiaalmeediavõrgustiku leiutasid, ei osanud nad midagi sellist muidugi ette näha. Ilmselt ei osanud nad üldse midagi ette näha, sest valdav osa start up’e lõpetab esimese aastaga prügikastis ja miks pidanuks Twitteriga teistmoodi minema. Ometi läks ja nüüdseks on Twitteril 313 miljonit aktiivset kasutajat.

Iseenesest poleks selles midagi erakordset, kui üks neist ei oleks Donald Trump. Sellestki poleks teab mis lugu, kui Donald Trump just hiljuti Valgesse Majja ei kolinuks.

Ja isegi sellest ei juhtuks automaatselt veel midagi, sest öistel tundidel jumal teab millises konditsioonis jumal teab mida sotsiaalmeediasse postitavad poliitikud pole mingi anomaalia, isegi Eesti on neid triiki täis.

Paraku on Toomas Hendrik Ilvesel ja Donald Trumpil vähemalt üks oluline vahe: neist ühest sõltub jube palju, sealhulgas planeedi Maa julgeolek. Nii võibki Twitter osutuda võimsaks taparelvaks ja esimesed märgid sellest on õhus.

Kui onu Donaldile miski ei meeldi, teeb ta oma läpaka lahti, läheb Twitterisse ja kukub sõna otseses mõttes plähmerdama.

Kui onu Donaldile ei meeldi teda kritiseerinud ajakirjanik, annab ta tollele säutsudes vastu lõugu. Kui talle ei meeldi teda kritiseerinud ametiühingu juht, peedistab onu Donald viimast sellise raevuga, et õnnetu ametiühingu juht hakkab tapmisähvardusi saama.

Ja kui onu Donaldile ei meeldi teda kritiseerinud Hiina riigijuht, lajatab ta sellelegi Twitteris piki piilumist. Kui too talle seepeale vastu lajatab, on edasine ennustamatu, sest onu Donald on nagu väike laps. Kui onu Xi Jinping satub ka väike laps olema, võib Twitteris puhkenud liivakastikaklus kujuneda millekski palju tõsisemaks.

Mida selle teadmisega peale hakata? Võib-olla hakatuseks seda, et kui te homme hommikul arvuti taha istute ja midagi Twitterisse või Facebooki postitama kukute, kujutlege end hetkeks Donald Trumpiks. Kujutage ette, et teie kätes on kogu vaba maailma võim. Et kõigel, mida te kirjutate, võib olla ajalugu muutev tähendus.

Mina kujutasin ja käin suhtlusvõrgustikes haruharva. Mis on tore, sest nüüd on mul aega päris asjadega tegeleda. Loodetavasti juhtub onu Donaldiga sama.