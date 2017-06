Pots ja maaühendus: õnnetusest taastuva händkaku lennuharjutused

Paidesse tuli kakk seetõttu, et Võsujalal on siin rohkem võimalusi temaga tegeleda ja taastustreeninguid teha. «Nüüd olemegi ligi kaks nädalat käinud aasadel jooksmas, et händkakk saaks jalad tugevamalt alla, ning teinud käega toetades õhkutõsteid, et ta sirutaks tiivad tasakaalu hoidmiseks välja,» selgitas ta.

Vaata videot kaku esimestest lennutundidest. Lend algab küll jõuliselt, kuid pikalt viga saanud lind õhus ei püsi. Pots ja maaühendus, nõnda kukub ta kivina alla.

Händkakk ehk Uurali kakk

• Elab valdavalt suuremates metsamassiivides, kuid pesi on leitud isegi metsatalude õuedelt põlispuudelt ja põldudevahelistelt alleedelt suuremate puude õõnsustest.

• Emaslind muneb kaks-kolm muna märtsi lõpul või aprilli alguses. Haudumise ajal ema pesalt ei lahku, jäädes sinna 32–34 päevaks. Pojad püsivad pesas ligi kuu aega. Pesa läheduses viibib pesakond veel paar-kolm kuud.

• Toitub põhiliselt väikestest närilistest, nagu hiired ja mügrid, kuid vaheldust pakuvad ka värblinnud, oravad ja konnad.

• Kuulub kaitstavate liikide kolmandasse kategooriasse.

• Keskmine eluiga seitse-kaheksa aastat. Eestis kõige kauem elanud rõngastatud händkakk elas üheksa aastat ja kümme kuud.

Allikas: Eesti ornitoloogia ühing

TOETA

Händkakku saab toetada: Eestimaa loomakaitse liit EE742200221052074915 (Swedbank) või EE441010220252652225 (SEB). Selgitus: «Kakule».