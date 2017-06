Droonifotod: Paide uued ringristmikud ajasid inimesed marru

Rõõm liiklusohutust tõstvate uute ringristmike üle oli aga üürike, pigem ajasid uued ristmikud kommenteerijad hoopis väga pahaseks. Põhilise murekohana toodi välja ringristmike väiksust, eriti suurte veoautode jaoks.

/ Ekraanitõmmis

Maanteeameti Ida regioon ehitusvaldkonna juht Anti Palmi ütles, et Maksimarketi juurde ja Reopalu poolsele sissesõidule projekteeritud ringristmike sisemiste saarte läbimõõt on 30 meetrit ning mõlemat ringi ümbritseb veel 1,5 meetri laiune klombitud kividest ülesõiduala. Katte laius neil ristmikel on läbivalt vähemalt 6,5 meetrit. „Ringristmikel on kaks põhilist ülesannet, nendeks on liiklusohutuse tõstmine ja läbilaskvuse suurendamine (parandamine, säilitamine vms). Läbilaskvusele mõjub hästi see, et tegu on ringristmikuga, ehk mõnes mõttes töötab „kes ees, see mees“ põhimõttel ning ringile tulija peab andma teed ainult vasakult tulijale ning kõik suunad on võrdsed,” selgitas ta.

Palmi lisas, et liiklusohutust parandavad ringristmikud sellega, et kõigil manöövrite sooritajatel on madalam kiirus. „Oluliselt suuremad ringristmikud on läbitavad oluliselt suuremate kiirustega ning seeläbi ohtlikumad nii sõidukitega liiklejatele, kui ka jalakäijatele, kes ristmikku ületavad. Mida suuremad on kiirused, seda halvemini inimese silm seda hinnata suudab,” lisas ta.

Statistiliselt on 30 meetrise läbimõõduga sisemise saarega ringristmikud Palmi sõnul pigem suuremapoolsed. „Maantee tingimustes on üldjuhul suured ringristmikud 30-40 meetrise läbimõõduga. Vähemalt 6,5 meetri laiune kate ja 1,5 meetri laiune täiendav ülesõidetav riba peaksid igasuguse kombinatsiooniga autorongile hästi läbitavad olema. Oluline on valida õige sõidukiirus.”

Maanteeamet remondib tänavu Järvamaal maanteid 7,6 miljoni euro eest. Ligi poole sellest võtab endale Pärnu–Rakvere maantee 6,3 kilomeetri remont.

/ Ekraanitõmmis

Pärnu–Rakvere maantee saab remondi käigus Reopalu ja Mäo vahele kahekihilise asfaltbetoonkatte, remonditakse Reopalu ja Sillaotsa silda, Maksimarketi juurde ehitatakse välja 30meetrise läbimõõduga ringristmik, samas mõõdus on ka Pärnu tänava uus ristmik.